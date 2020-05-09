"Музеи Нижнего Новгорода считаются всероссийскими культурными сокровищницами", - Юрий Шалабаев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Музеи Нижнего Новгорода справедливо считаются всероссийскими культурными сокровищницами", - заявил и.п. главы города Юрий Шалабаев, поздравляя нижегородцев с Международным днем музеев, который отмечается 18 мая.

"Среди них Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, древний Нижегородский кремль, уникальная Усадьба Рукавишниковых, Музей истории художественных промыслов, Технический музей, Нижегородский государственный художественный музей с богатейшей коллекцией произведений искусства Неизменно огромный интерес нижегородцев и туристов вызывают музеи, сохраняющие память о наших выдающихся земляках – А.М. Горьком, Н.А. Добролюбове, М.А. Балакиреве. Свои музеи существуют во многих районах города, на предприятиях, в вузах и школах, где ведется краеведческая работа", - напомнил он.

Он добавил, что накануне празднования 800-летия Нижнего Новгорода многие музеи и знаковые культурные объекты проходят реставрацию.

"Обновленными встретят своих гостей объекты Музея быта народов Поволжья на Щелоковском хуторе, здание литературного музея А.М. Горького "Дома Бурмистровой" с восстановленным историческим фасадом", – сказал Юрий Шалабаев.

"Даже в условиях пандемии коронавируса специалисты городских музеев работают над созданием новых экспозиций и организуют онлайн-мероприятия, помогающие не только скрасить время самоизоляции, но и глубже узнать историю Нижнего Новгорода", - отметил и.п. главы города.

"Искренне благодарю специалистов музейного дела за их работу по сохранению и популяризации музейных фондов. Желаю вам профессиональных успехов, роста внимания аудитории к вашей деятельности, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго", – заключил он