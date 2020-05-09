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Общество

Лето в Нижнем Новгороде наступит в конце мая после весенних заморозков

19 мая 2020 15:32  [132] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют летнюю погоду в Нижнем Новгороде в конце мая, а пока будет преобладать прохлада и дожди.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, этим маем уже выпало осадков в количестве 73% месячной нормы, что опережает график. Температура воздуха лишь на 0,3 градуса превышает норму.

До конца текущей недели сохранится вероятность дождей, и жителям Нижнего Новгорода придется померзнуть, поскольку ночью иногда в городе прогнозируются заморозки при температуре 0°, а днем температура не превысит +15°. Всё это будет сопровождаться дождем и умеренным ветром, который ожидается северо-западный, юго-западный и северо-восточный.

А с понедельника 25 мая погода начнет стабилизироваться, облака рассеиваться и солнечные дни станут чаще появляться в нашем городе. Это произойдет под влиянием сухого антициклона, и ветры повернут на южные румбы. Синоптики прогнозируют, что со следующей недели дневная температура воздуха начнет превышать 20-градусную отметку, а вероятность дождей может возникнуть лишь в субботу.

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