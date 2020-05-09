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Происшествия

Жители Павловского района задержаны за вылов краснокнижной стерляди

19 мая 2020 17:19  [70] Происшествия

В Павловском районе в рамках операции "Курс на нерест" сотрудники задержали двух жителей районного центра за вылов краснокнижной стерляди. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области 19 мая 2020 года.

Специалисты пояснили, что павловчане ловили рыбу в Оке плавными сетями протяженностью 130 метров. Они выловили 15 особей стерляди, 10 лещей, одну белоглазку, одного судака, одного язя, тем самым причинив крупный ущерб водным биологическим ресурсам в размере около 155 тысяч рублей.

"За лов стерляди, занесенной в Красную книгу Нижегородской области, и за применение способов массового истребления водных биологических ресурсов статьей 256 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность", - разъяснили в ведомстве.

В комитете госохотнадзора отметили, что с начала проведения операции "Курс на нерест" из браконьерских сетей спасено около 13 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы, которая сможет дать потомство. Водоемы очищены от браконьерских сетей протяженностью 340 км. Выявлено 241 нарушение правил рыболовства (в 2019 г. – 218), возбуждено 43 уголовных дела (в 2019 г. – 34), изъято 22 лодки (в 2019 г. – 18).

Напомним, что в регионе на время нереста действуют ограничения на движение маломерных судов под мотором. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 5.15 КоАП Нижегородской области (штраф от 2 до 4 тысяч рублей).

Добавим, что новый мальковый цех для стерляди и форели построен в Володарском районе Нижегородской области.

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