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Общество

Нижегородская область выделит около 150 млн рублей на доплаты техническим сотрудникам медучреждений

19 мая 2020 18:46  [70] Общество

19 мая 2020 года Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Участие в совещании в формате видеоконференцсвязи принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это было очень важное совещание, на котором подводились промежуточные итоги внедрения мер поддержки, принятых в отношении медицинских работников, семей с детьми, различных отраслей экономики. Как сказал Президент, такой ситуации в новейшей истории страны еще не было. Она уникальна как по масштабу задач, так и по срокам, в которые их приходится решать. Главное - в случае возникновения любых проблем получать обратную связь и мгновенно реагировать", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что правительство страны скорректировало методологию выплат медицинским работникам. Основанием для "президентской выплаты" является сам факт работы с пациентами, зараженными коронавирусом, а не затраченное на это время. Те, кто находится в зоне риска, но непосредственно не контактировал с пациентами с COVID-19, получают доплаты в рамках постановления Правительства РФ №415.

"В последнее время мы много общались с медицинскими работниками. Разбирали десятки проблемных ситуаций. Практически все они сейчас разрешены, удалось достичь понимания. Однако ряд работников не попал в перечень, определенный постановлениями и решениями федерального центра для дополнительных выплат. Это, например, лифтеры, уборщицы, технические работники, которые в "красной зоне" могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ. Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд", - отметил Глеб Никитин.

Планируется, что на эти цели будет направлено около 150 млн рублей из бюджета Нижегородской области. Ранее сообщалось о сумме в 136,5 млн рублей.

Ранее также сообщалось, что на федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными коронавирусом. Нижегородские медики также должны были получить надбавки до 15 мая.

Кроме того, работающие с больными коронавирусом сотрудники нижегородских медицинских организаций, не попавшие в федеральный список для стимулирующих выплат, все равно должны получить дополнительные средства из бюджета региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что огромное значение для стабилизации экономической ситуации имеют решения президента, связанные с выплатами семьям с детьми, а также меры по поддержке пострадавших отраслей экономики. Губернатор пояснил, что в правительство региона обращаются представители сфер экономики, которые не были изначально включены в перечень пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Так, по инициативе Нижегородской области перечень удалось расширить, включив в него предприятия народно-художественных промыслов.

"Есть и иные категории организаций, которые столкнулись с серьезными сложностями. Мы  должны постараться помочь всем. Министерство финансов России дало высокую оценку деятельности Нижегородской области по сохранению экономики и промышленного потенциала. Мы меньше, чем многие другие субъекты федерации, пострадали от сложившейся ситуации. Будем стремиться к тому, чтобы как можно больше организаций возобновили деятельность, соблюдая все санитарные требования. Продолжаем переговоры с Роспотребнадзором о возможном открытии кафе и ресторанов при условии использования системы видеоаналитики. Надеюсь, развитие ситуации позволит продолжить снятие ограничений", - подчеркнул губернатор.

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