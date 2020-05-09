Нижегородская область выделит около 150 млн рублей на доплаты техническим сотрудникам медучреждений Общество

19 мая 2020 года Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Участие в совещании в формате видеоконференцсвязи принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это было очень важное совещание, на котором подводились промежуточные итоги внедрения мер поддержки, принятых в отношении медицинских работников, семей с детьми, различных отраслей экономики. Как сказал Президент, такой ситуации в новейшей истории страны еще не было. Она уникальна как по масштабу задач, так и по срокам, в которые их приходится решать. Главное - в случае возникновения любых проблем получать обратную связь и мгновенно реагировать", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что правительство страны скорректировало методологию выплат медицинским работникам. Основанием для "президентской выплаты" является сам факт работы с пациентами, зараженными коронавирусом, а не затраченное на это время. Те, кто находится в зоне риска, но непосредственно не контактировал с пациентами с COVID-19, получают доплаты в рамках постановления Правительства РФ №415.

"В последнее время мы много общались с медицинскими работниками. Разбирали десятки проблемных ситуаций. Практически все они сейчас разрешены, удалось достичь понимания. Однако ряд работников не попал в перечень, определенный постановлениями и решениями федерального центра для дополнительных выплат. Это, например, лифтеры, уборщицы, технические работники, которые в "красной зоне" могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ. Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд", - отметил Глеб Никитин.

Планируется, что на эти цели будет направлено около 150 млн рублей из бюджета Нижегородской области. Ранее сообщалось о сумме в 136,5 млн рублей.

Ранее также сообщалось, что на федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными коронавирусом. Нижегородские медики также должны были получить надбавки до 15 мая.

Кроме того, работающие с больными коронавирусом сотрудники нижегородских медицинских организаций, не попавшие в федеральный список для стимулирующих выплат, все равно должны получить дополнительные средства из бюджета региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что огромное значение для стабилизации экономической ситуации имеют решения президента, связанные с выплатами семьям с детьми, а также меры по поддержке пострадавших отраслей экономики. Губернатор пояснил, что в правительство региона обращаются представители сфер экономики, которые не были изначально включены в перечень пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Так, по инициативе Нижегородской области перечень удалось расширить, включив в него предприятия народно-художественных промыслов.

"Есть и иные категории организаций, которые столкнулись с серьезными сложностями. Мы должны постараться помочь всем. Министерство финансов России дало высокую оценку деятельности Нижегородской области по сохранению экономики и промышленного потенциала. Мы меньше, чем многие другие субъекты федерации, пострадали от сложившейся ситуации. Будем стремиться к тому, чтобы как можно больше организаций возобновили деятельность, соблюдая все санитарные требования. Продолжаем переговоры с Роспотребнадзором о возможном открытии кафе и ресторанов при условии использования системы видеоаналитики. Надеюсь, развитие ситуации позволит продолжить снятие ограничений", - подчеркнул губернатор.