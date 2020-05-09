Убийца главы нижегородского отделения военно-исторического общества Олега Казаринова получил 10 лет колонии Происшествия

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Убийца главы нижегородского отделения военно-исторического общества Олега Казаринова получил 10 лет колонии. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 20 мая 2020 года.

Напомним, 12 июля прошлого года Олег Казаринов участвовал в подготовке к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции "Щит и меч" на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор".

Примерно около 22:45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к Олегу Казаринову и внезапно ударил его ножом.

Олега Казаринова доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции. Ему было 52 года.

Вину в совершении преступления 35-летний мужчина признал частично, был заключен под стражу. Мотив совершенного указать не смог, сославшись на состояние опьянения.

Приговором суда ему назначено наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, Советским районным судом был удовлетворен в полном объеме гражданский иск. С осужденного постановлено взыскать 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

СПРАВКА:

Олег Игоревич Казаринов – журналист, автор книг по военной истории, заместитель руководителя Нижегородского объединения военно-исторических клубов "Новик", заместитель руководителя Нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов, председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Нижегородской области.