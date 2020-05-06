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Общество

Ограничения для россиян будут действовать до создания вакцины от коронавируса

09 мая 2020 02:03  [58] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ограничения для россиян будут действовать до создания вакцины от коронавируса. Как сообщает ТАСС, такую информацию озвучила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Она также сказала, что ограничения снимут в том случае, если коронавирус "уйдет". "Сегодня мы понимаем, что никуда от этого вируса уже не денемся <…> Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, изменить правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит", - приводит ТАСС слова Анны Поповой. Напомним, что главный эпидемиолог минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико прогнозировал, что вакцина от коронавируса будет создана в России к концу 2020 или началу 2021 года. Нижний Новгород вошел в перечень городов, где проводятся первые клинические исследования препарата для лечения коронавируса. Сейчас рандомизированное исследование препарата "Фавипиравир" проводится у пациентов, госпитализированных с коронавирусом в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске. Напомним также, что по состоянию на 8 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3886 человек, причем 276 случаев заражения подтвердились с 7 на 8 мая. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Нижнем Новгороде, где инфицированных оказалось 1826 человек. Излечились от коронавирусной инфекции 589 нижегородцев, однако, согласно федеральной статистике, 23 человека умерли.

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