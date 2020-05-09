Нижний сегодня: главные события дня

Всего 7615 человек: еще 202 случая заболевания зарегистрировано в Нижегородской области
Таким образом, официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны.
Всего 57 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса
У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
ЕГЭ планируется начать 29 июня
Проект нового расписания основного периода ЕГЭ предусматривает начало экзаменов 29 июня 2020 года. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике
Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области
В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что с начала эпидсезона всего исследовано более 2 тысяч клещей.
Нижегородская община мусульман просит верующих встретить Ураза-байрам дома
Нижегородские мусульмане, как и мусульмане всего мира, 24 мая 2020 года отмечают праздник окончания поста Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Согласно канонам ислама, в этот день мусульмане совершают праздничную коллективную молитву, которая собирает в мечетях тысячи мусульман.
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