Нижний сегодня: главные события дня Общество

Всего 7615 человек: еще 202 случая заболевания зарегистрировано в Нижегородской области

Таким образом, официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны.

Всего 57 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса

У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

ЕГЭ планируется начать 29 июня

Проект нового расписания основного периода ЕГЭ предусматривает начало экзаменов 29 июня 2020 года. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике

Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что с начала эпидсезона всего исследовано более 2 тысяч клещей.

Нижегородская община мусульман просит верующих встретить Ураза-байрам дома

Нижегородские мусульмане, как и мусульмане всего мира, 24 мая 2020 года отмечают праздник окончания поста Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Согласно канонам ислама, в этот день мусульмане совершают праздничную коллективную молитву, которая собирает в мечетях тысячи мусульман.