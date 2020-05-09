Последние новости рубрики Общество
22 мая 2020 19:53  [113] Нижний сегодня: главные события дня
22 мая 2020 19:20  [235] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции
22 мая 2020 18:47  [362] Более 20 км: нижегородские водоемы очистили от сетей браконьеров
22 мая 2020 18:41  [111] "Серьезных проблем с обеспечением СИЗ в медучреждениях региона нет", - Давид Мелик-Гусейнов
22 мая 2020 18:26  [129] Новый ФОК построят в Арзамасе
22 мая 2020 18:03  [123] День славянской письменности: программа онлайн-мероприятий в Нижнем Новгороде
22 мая 2020 17:35  [264] Городской последний звонок состоится 25 мая в режиме онлайн
22 мая 2020 17:09  [124] Центральный парк благоустраивают в Варнавине
22 мая 2020 16:39  [180] ЕГЭ планируется начать 29 июня
22 мая 2020 16:34  [123] "Горячая линия" по защите нижегородских семей с детьми пройдет 25-30 мая
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

22 мая 2020 19:53  [113] Общество

Всего 7615 человек: еще 202 случая заболевания зарегистрировано в Нижегородской области

Таким образом, официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны.

Всего 57 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса

У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

ЕГЭ планируется начать 29 июня

Проект нового расписания основного периода ЕГЭ предусматривает начало экзаменов 29 июня 2020 года. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике

Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что с начала эпидсезона всего исследовано более 2 тысяч клещей.

Нижегородская община мусульман просит верующих встретить Ураза-байрам дома

Нижегородские мусульмане, как и мусульмане всего мира, 24 мая 2020 года отмечают праздник окончания поста Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Согласно канонам ислама, в этот день мусульмане совершают праздничную коллективную молитву, которая собирает в мечетях тысячи мусульман.

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