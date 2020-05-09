Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 228 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 8 963 человек. Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, из общего числа заболевших 3 260 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, в том числе за прошедшие сутки – 80 жителей региона.

Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Порядка 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей, 65 человек – в обсерваторах.

"От общего числа заболевших коронавирусом жителей региона - 36,4% уже здоровы. По ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 28 мая, Нижегородская область входит в тройку лидеров. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется пока еще достаточно высокий порог заболеваемости - по итогам верификации, ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому я по-прежнему призываю нижегородцев быть бдительными, соблюдать все требования эпидемиологической безопасности при нахождении в транспорте, магазинах и других общественных местах. А для людей из группы риска: граждан старше 65 лет и людей с хроническим заболеваниями - необходимо строго соблюдать режим самоизоляции", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что коэффициент распространения заболевания коронавирусом в регионе начал снижаться с 18 мая.

В связи с этим глава Нижегородской области внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Например, в Нижегородской области открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".