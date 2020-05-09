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Общество

Богослужения возобновятся в храмах Нижегородской области с 1 июня

28 мая 2020 16:17  [304] Общество

Богослужения возобновляются в храмах Нижегородской области с 1 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Решением Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений. В связи с этим с 1 июня открываются все храмы.

При этом, в храмах с площадью молельного зала менее 400 кв.м может быть 1 человек на 1 кв.м. В храмах с площадью молельного зала более 400 кв.м могут присутствовать до 100 человек. При переходе на следующий этап снятия ограничительных мер эти правила будут изменены.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора при посещении храмов должны соблюдаться следующие условия:

- ограничение на участие в богослужениях людей старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом (с рекомендацией о предпочтительном совершении молитвы на дому);

- ношение защитных масок и антисептическая обработка рук;

- соблюдение мер социального дистанцирования;

- соблюдение дополнительных санитарных мер по регулярному проветриванию помещений, дезинфекции предметов, используемых при совершении богослужений.

Независимо от этапа ограничительных мероприятий не допускается доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий.

С 25 апреля карантин введен в селе Дивеево. На данный момент он не снят. Таким образом, действуют все ограничения.

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