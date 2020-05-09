Российские СМИ включены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей Общество

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ от 26 мая 2020 года №745.

Таким образом, деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Российские медиа в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений продолжают свою работу.

Вместе с тем медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: выручка от продажи книг, прессы, от подписки сокращается, снижаются доходы от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах. Большинство из них относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. В правительство РФ поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, – 6 месяцев отсрочки по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные кредиты по ставке 2% на любые цели; мораторий на банкротство; проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тысяч рублей.

Что касается Нижегородской области, то губернатор Глеб Никитин накануне заявил о господдержке нижегородских ресторанов и отелей с лицензией на подакцизные товары. Также он предложил освободить транспортные предприятия от налога.

Кроме того, нижегородский бизнес, не попавший в перечень пострадавших от пандемии, тоже получит льготные займы.

Напомним, с 23 апреля был расширен основной круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.