Елизавета Солонченко прокомментировала дело о взятке почти в 80 млн рублей Политика

Экс-глава Нижнего Новгорода и бывший заместитель председателя городской Думы Елизавета Солонченко прокомментировала дело о взятке.

На прошлой неделе стало известно, что московский районный суд постановил арестовать Елизавету Солонченко по подозрению в получении взятки в размере 79,57 млн рублей.

В настоящее время следствие установило, что Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Сейчас известно о шести фактах на общую сумму 79,57 млн рублей.

Елизавета Солонченко проживает в Англии, поэтому 28 мая она объявлена в международный розыск.

"Ты можешь уйти из политики, но не факт, что политика тебя отпустит. Ты можешь жить с чистыми помыслами и чистыми руками, но не факт, что тебя не обольют грязью. Ты можешь приводить доказательства, но не факт, что их будут читать и изучать. Многое могу рассказать по сути вопроса, но не хочется быть обвинённой еще и в давлении", - заявила Елизавета Солонченко на своей странице в соцсети Facebook.

"Благодарю тех, кто, узнав новости, не поспешил сразу бросить в меня камень. Спасибо за поддержку, за добрые слова и просто за взвешенную позицию. Спасибо журналистам, которые не стали додумывать и искажать действительность. С пониманием отношусь и к тем, кто начал радостно злословить. Мне самой потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько легко можно оклеветать любого человека и как мало существует инструментов для защиты своего имени и репутации. И я никому не пожелаю узнать это на собственном опыте. Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся, и буду отстаивать свою невиновность – и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира", - добавила она.

Напомним, Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода в июне 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина. Спустя полгода она покинула этот пост, объяснив свое решение переходом города на одноглавую модель управления.

В конце февраля 2018 года Елизавета Солонченко становится заместителем председателя думы Нижнего Новгорода, а в конце декабря этого же года принимает решение досрочно сложить полномочия.