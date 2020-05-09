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Общество

Социально-значимые работники убирают мусор в нижегородском историческом квартале

03 июня 2020 13:36  [97] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова

Социально-значимые работники убирают мусор в нижегородском историческом квартале церкви Трех Святителей. Субботники прошли около домов на пересечении ул.Славянская, Короленко и Новая. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

"На социально-значимые работы выходят сотрудники тех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чья деятельность приостановлена во время режима повышенной готовности и кто хочет помочь привести город в порядок. Администрация района обеспечила их инвентарем, средствами индивидуальной защиты. Совместно уже удалось очистить от мусора историческую застройку в центре города и несколько парков. Работы продолжаются", - отметил руководитель управления госохраны ОКН области Григорий Меламед.

Речь идет о выплатах для малого и среднего бизнеса в размере 13 942 рубля в месяц каждому сотруднику, который согласился принять участие в социально-значимых работах, пока организации, по указу губернатора, временно не работают в период пандемии коронавируса. ​

Работы в этом квартале проводятся совместно с командой фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест Нижний Новгород" и администрацией Нижегородского района. Отметим, что на данный момент – это не фестиваль, а именно уборка территории. Сам фестиваль еще не стартовал, но ремонтные работы планируется начать уже на этой неделе.

"Мы не планируем никаких торжественных массовых мероприятий, но как всегда рады всем участникам, старым и новым друзьям фестиваля. Для каждого найдется доброе слово, пара перчаток и кисточка. Разумеется, только на открытом воздухе и с соблюдением безопасной дистанции. А как только будут сняты ограничения, мы проведём и первое в этом году культурное мероприятие. Это будет большая экскурсия по кварталу для наших добровольных помощников из прекрасного спортивного клуба "Сормович", которые в рамках губернаторской программы проведения социально-значимых работ успели за эти майские дни очистить в квартале более 1000 кв метров придомовой и дворовой территории и загрузить и вывезти более 50 тонн огнеопасного мусора. За что им тоже огромное спасибо! Благодаря вашему труду Заповедный квартал становится уютным и привлекательным уголком нашего города", - рассказала сокоординатор "Том Сойер Фест Нижний Новгород" Анна Давыдова.

Напомним, градозащитники выступили против возможного сноса трех домов в квартале ул.Новая-Короленко.

Именно в этом историческом квартале третий год подряд проходит "Том Сойер Фест Нижний Новгород". В 2019 году было отремонтировано 3 дома: ул.Короленко,16; ул.Новая, 20 и ул.Новая, 22а; а также в 2018 году еще один - ул.Короленко,18.

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