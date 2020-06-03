Нижегородские предприниматели получили первые кредиты под 2% на зарплаты Бизнес

Нижегородские компании начали получать кредиты под 2% на выплату зарплат. Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, где бизнес уже получил выплаты по этой госпрограмме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что по условиям программы вся сумма кредита и процентов будет погашена государством, если предприниматель сохранит не менее 90% сотрудников до апреля 2021 года.

"По сути, компании получат безвозмездную финансовую помощь. При этом важно сохранить трудовой коллектив. Главная задача госпрограммы – именно поддержка занятости, чтобы люди не потеряли работу и доходы", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Мы активно сотрудничаем с региональными банками – участниками программы, анализируем ситуацию с предоставлением нижегородскому бизнесу господдержки через кредитные организации, обсуждаем с банками возникающие трудности. Благодаря такому взаимодействию нам удалось запустить в Нижегородской области программу кредитования под 2% раньше, чем в других регионах. Наши региональные компании уже начали получать выплаты", - отметил губернатор.

Глеб Никитин добавил, что, если компания сохранит не менее 80% сотрудников до апреля 2021 года, то государство погасит половину суммы кредита и процентов.

"На сегодня по госпрограмме в Нижегородской области уже выдано кредитов более чем на 70 млн рублей – и это только за первые три дня работы программы. Прием заявок от бизнеса продолжится до 1 ноября 2020 года", - сообщил глава региона.

Принять участие в программе могут социально ориентированные НКО, компании из перечня наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, участвовать могут предприятия из нового перечня отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. По условиям программы, банки учитывают и основные, и дополнительные ОКВЭД. Перечни указаны в постановлении правительства РФ №434, условия кредитования утверждены постановлением правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года.

О своем участии в программе уже объявили Сбербанк, ВТБ, МСП-банк.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и число полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что центр "Мой бизнес", открывшийся в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сейчас работает в дистанционном режиме. Предприниматели могут оставить обращение на портале: мойбизнес52.рф или позвонить на горячую линию: 8-800-301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 18.00). С 18 марта 2020 года на портале заработала отдельная кнопка: "Обращение, связанное с коронавирусом".

Ранее Глеб Никитин заявил о господдержке нижегородских ресторанов и отелей с лицензией на подакцизные товары. Также он предложил освободить транспортные предприятия от налога.

Кроме того, нижегородский бизнес, не попавший в перечень пострадавших от пандемии, тоже получит льготные займы.

Напомним, с 23 апреля был расширен основной круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.