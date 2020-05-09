Глеб Никитин рассказал о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев Общество

Глеб Никитин Фото: Instagram Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о перспективах распространения коронавируса COVID-19 среди жителей региона.

Глава региона предостерегает нижегородцев о неблагоприятных последствиях при отсутствии самодисциплины.

"На количество выявляемых случаев оказывает влияние сразу несколько факторов. В частности, это увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона, рост социальной активности в целом. При этом залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности", - приводит пресс-служба правительства слова Глеба Никитина.

Губернатор напомнил, что сейчас в области действует режим повышенной готовности в целях недопущения распространения коронавируса. Но 18 мая коэффициент распространения заболевания начал снижаться. В связи с этим режим ограничения стали постепенно снижаться.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома. Кроме того, открылись спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде. Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновляют оказание плановой медицинской помощи пациентам. В нижегородских храмах возобновляются богослужения.

Между тем, со снятием ограничений в области стал повышаться уровень заболеваемости.

"Мы пока только перешли на первый этап снятия ограничений, впереди еще долгий путь. Мне хочется обратиться ко всем жителям региона – угроза не миновала. Если среди ваших близких нет заболевших, то это не значит, что вы не столкнетесь с этой бедой", - говорит Глеб Никитин.

"Защита органов дыхания в общественных местах, самоизоляция, повышенные требования безопасности на работе – все это остается обязательным. Об этом нужно помнить главам муниципалитетов, руководителям и владельцам организаций и компаний. От сегодняшнего уровня самодисциплины будет зависеть ситуация через 7-10 дней", - пояснил губернатор.

По данным на 3 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек, причем 347 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера в регионе COVID-19 был подтвержден у 10 503 нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".