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Общество

Всего 12 137 человек: еще 317 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

07 июня 2020 11:05  [2] Общество

В регионе подтверждено еще 317 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в Нижегородской области, по состоянию на 7 июня, заболели 12 137 человек. Из них 4 847 человек выздоровели, 136 человек умерли. Накануне был 131 человек.

Более 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,7 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 5,9 тысячи - под наблюдением медиков, 74 человека – в обсерваторах.

У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

"Берегите себя! Соблюдайте введенный режим и защищайте близких, которые наиболее подвержены риску. Вирус, увы, пока не побежден", - обратился заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ко всем нижегородцам.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать необходимые решения для ее стабилизации.

Напомним также, что Нижегородская епархия обратилась к гражданам с призывом соблюдать масочный режим при посещении храмов.

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