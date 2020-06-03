Свыше 40% заразившихся коронавирусом нижегородцев уже выздоровели и выписаны из больниц Общество

В Нижегородской области зафиксирован еще 321 случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 11 820 человек.

По данным на 6 июня, 4 798 жителей региона, то есть 40,6% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, по ежедневному числу выздоровевших и выписанных из больниц Нижегородская область входит в число лидеров (6-е место среди российских регионов, по данным на 6 июня).

Более 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 5,9 тысячи - под наблюдением медиков, 68 человек – в обсерваторах.

По данным на 6 июня 2020 года, от коронавируса скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 131. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

"Берегите себя! Соблюдайте введенный режим и защищайте близких, которые наиболее подвержены риску. Вирус, увы, пока не побежден", - обратился заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ко всем нижегородцам.

Напомним, Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать необходимые решения для ее стабилизации. Также глава региона поручил минздраву совместно с руководством муниципалитетов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку.