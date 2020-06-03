Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах

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Еще 305 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 12 442 человек. Вчера в регионе COVID-19 был зарегистрирован у 12 137 нижегородцев.
Около 40% от заболевших с начала пандемии нижегородцев (4 847 жителей региона) уже выздоровели от коронавируса.
В настоящее время 4 442 человека находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,9 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 6,2 тысячи - под наблюдением медиков, 88 человек – в обсерваторах.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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