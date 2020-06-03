Последние новости рубрики Общество
08 июня 2020 11:23  [14] Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах
08 июня 2020 11:13  [37] Продукты "Ростелекома" вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
08 июня 2020 10:48  [271] "Для нас соцсети сейчас – это самый оперативный канал взаимодействия с жителями", - Глеб Никитин
08 июня 2020 09:51  [130] Публичные слушания по бюджету Нижегородской области пройдут онлайн
08 июня 2020 09:19  [122] Глава сельсовета Большемурашкинского района получил представление прокуратуры за свалку
08 июня 2020 00:01  [404] "Погода резко изменится, но экстрима меньше не станет", - синоптики
07 июня 2020 16:55  [237] "Клевета и оскорбление ветерана войны - это просто позор!", - Александр Шевченко
07 июня 2020 14:23  [2904] Смерть еще пяти нижегородцев от COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки
07 июня 2020 14:22  [272] "Навальный ударил словом, оскорбил пожилого человека", - Максим Катан
07 июня 2020 12:15  [349] Окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде будет принято за неделю до назначенной даты
Общество

Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах

08 июня 2020 11:23  [14] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 305 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 12 442 человек. Вчера в регионе COVID-19 был зарегистрирован у 12 137 нижегородцев.

Около 40% от заболевших с начала пандемии нижегородцев (4 847 жителей региона) уже выздоровели от коронавируса.

В настоящее время 4 442 человека находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,9 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 6,2 тысячи - под наблюдением медиков, 88 человек – в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph