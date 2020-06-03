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Общество

Восемнадцать питомцев из нижегородской "Мишутки" переехали в зоопарк Саранска

08 июня 2020 17:17  [49] Общество

Фото: парк "Швейцария"

18 питомцев из зоопарка "Мишутка" в парке "Швейцария" (ООО "Парк Приокский") переехали в городской зоопарк Саранска. Среди них два пятнистых оленя, четыре суриката, шесть шиншилл, енот-полоскун и пять птиц. Об этом сообщило руководство парка.

Как отметили в парке, животные находятся в хорошем состоянии. Все питомцы обеспечены кормами в необходимом количестве в соответствии с рационами, утвержденными на основе рационов Московского зоопарка, которые максимально приближены к естественному питанию животных в природной среде обитания. За ними осуществляется надлежащий уход и наблюдение.

Ранее на новые места жительства переехали зубр, верблюды, носуха, черепахи и другие.

В частности, в июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник, волки переехали в Кострому.

В феврале этого года четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар".

Также в ноябре прошлого года из "Мишутки"  в зоопарк "Лимпопо" перевезли гималайскую медведицу, но спустя несколько месяцев она умерла.

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