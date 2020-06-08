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Общество

Нижегородские власти озвучили новые данные по заболеваемости коронавирсом

09 июня 2020 11:26  [58] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 292 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

При этом вчера – 8 июня, было зафиксировано 305 новых случаев заболевания, что на 13 больше, чем сегодня.

По данным на 9 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 12 734 человек.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня 5 741 житель региона, то есть 45% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. За последние сутки выписано 803 человека. По этому показателю Нижегородская область находится на II месте среди российских регионов.

"Уже три месяца мы живем в новых реалиях. Коронавирус стал серьезным вызовом для всех, но, прежде всего, для нашей медицины. В первые недели эпидемии приходилось иметь дело с очень опасным и непонятным "врагом". Но с каждым новым пациентом, с каждой новой историей болезни наши медики получают уникальный опыт, благодаря которому удается эффективнее бороться с недугом. Как результат – более 5,7 тысячи нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Только за последние сутки выписано более 800 человек. Мне хочется поблагодарить всех медиков, участвующих в это работе!" - отметил Глеб Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в свою очередь говорит, что темпы прироста выздоровевших выше, чем темпы прироста заболевших.

"Сравнивая эти две "скорости", понимаешь, что "скорость" числа выздоровевших в ближайшее время даст возможность догнать число заболевших – это обнадеживает!", - считает он.

Сейчас около 4,2 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.


Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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