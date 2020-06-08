Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Краснобаковском районе

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в 03:45 в Краснобаковском районе сегодня, 9 июня. Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла на 151 км дороги Нижний Новгород-Киров.
По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21043, не справился с управлением, опрокинулся и съехал в кювет. В результате ДТП 50-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась в больнице.
Еще один пассажир автомобиля, 8-летний мальчик, также травмировался, его госпитализировали. Водитель не пострадал.
В Жигулях ехала семья из Республики Коми. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины происшествия.
Напомним, один человек погиб в другом ДТП в Кулебаках также сегодня рано утром, 9 июня.
Накануне массовая авария произошла в Дальнеконстантиновском районе, пострадали пятеро взрослых и один ребенок.
В другом ДТП в Воротынском районе вечером 7 июня также погиб один человек.
Напомним также, что 5 июня на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадал один из водителей.
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