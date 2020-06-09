Один человек пострадал в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса в Нижнем Новгороде днем 10 июня. Об этом сообщили в УГИБДД регионального ГУ МВД.

Около 12:25 на ул. Бекетова около дома № 65 водитель автомобиля Renault Duster при повороте налево столкнулся с автомобилем Subaru и автобуса № 62.

В результате ДТП водитель Subaru 1988 г.р. получил травмы. В автобусе находились три пассажира – они не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, устанавливаются причины ДТП.

Напомним, уголовное дело по ДТП в Воротынском районе, где погиб водитель, рассмотрено в суде 10 июня.

Также один человек погиб в другом ДТП в Кулебаках рано утром 9 июня.

Массовая авария произошла в Дальнеконстантиновском районе 8 июня, пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

Напомним также, что 5 июня на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадал один из водителей.