Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 303 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зафиксировано 304 новых случая заболевания. По данным на 11 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 341 человека.

Сейчас около 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.

"В Нижегородской области развернуто почти 5 600 коек в больницах для пациентов с COVID-19. Это в 2,5 раза превышает норматив, изначально установленный на федеральном уровне. У нас достаточно и коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным на 11 июня 2020 года, 6 269 жителей региона, то есть 47% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. По числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки, по состоянию на 11 июня, Нижегородская область находится на пятом месте среди российских регионов.

Как отметил Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом.

Ранее глава региона рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".