Новые данные по коронавирусу обнародованы в Нижегородской области Общество

Новые данные по коронавирусу обнародованы в Нижегородской области

Коронавирус, по данным на 12 июня, подтверждён у 13 562 нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 6 601 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, что составляет 48,7% от общего числа заболевших.

По данным губернатора Глеба Никитина, по числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки Нижегородская область находится на четвёртом месте среди российских регионов.

"Этот показатель растет, кроме того, на сегодня уменьшилось до 221 человека число тех, у кого за сутки был подтвержден коронавирус. Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели", - сказал он.

Отмечается, что более 4 600 пациентов лечение проходят амбулаторно, то есть на дому, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме.

Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки скончались ещё семь пациентов. Таким образом, число летальных случаев достигло 159. Уточняется, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на 12 июня составил 0,88.

"Несмотря на послабления, которые введены с сегодняшнего дня в регионе, нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности: носить маски в общественных местах, отказаться от выхода из дома без особой необходимости. Каждому необходимо по-прежнему сохранять бдительность, беречь себя и своих близких", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, с 12 июня отменены QR-коды для передвижения по Нижегородской области. Обязательная изоляция для приезжих из других регионов также больше не нужна. Она сохраняется только для прибывших из-за рубежа.

Также, согласно изменениям в указ "О режиме повышенной готовности" в регионе возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций дополнительного образования, могут быть открыты парки и скверы, вновь начали действовать льготные проездные.

При этом все ограничения остаются в силе для карантинных зон: Выкса, Дивеево, Кулебаки и Павлово.