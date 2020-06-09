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Общество

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области

14 июня 2020 11:47  [65] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 215 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 14 июня.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сегодня общее число заболевших достигло 13 995 человек 13 780 человек. Вчера в области было зарегистрировано инфицированных 13 780 нижегородцев.

Между тем, как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 14 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в области составил 0,79.

"Несмотря на послабления, которые введены со вчерашнего дня в регионе, нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности: носить маски в общественных местах, не выходить из дома без особой необходимости. Каждому необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких", - сказал Глеб Никитин.

В настоящее время 6 758 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших выздоровели от коронавируса. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.

"На сегодня уменьшилось до 215 человек число тех, у кого за сутки был подтвержден коронавирус. Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели", - добавил глава региона.

Губернатор напомнил, что в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом.

"Развернуто почти 5 600 коек в больницах для пациентов с COVID-19. Это в 2,5 раза превышает норматив, изначально установленный на федеральном уровне. У нас достаточно и коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ", - сказал Глеб Никитин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев в случае отсутствия самодисциплины.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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