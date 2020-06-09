Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах

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Еще 209 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 14 июня.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сегодня общее число заболевших достигло 14 204 человек. Вчера в области было зарегистрировано 13 995 инфицированных нижегородцев.
Между тем, как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 15 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в области составил 0,79.
В настоящее время из общего числа заболевших 6 811 жителей региона выздоровели от коронавируса. Еще более 4,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.
Ранее Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев в случае отсутствия самодисциплины.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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