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15 июня 2020 19:00  [142] Нижний сегодня: главные события дня
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15 июня 2020 17:25  [152] Нижегородская кардиохирургическая больница возобновит плановую госпитализацию с 1 июля
15 июня 2020 16:21  [127] ЗС НО хочет конкретизировать ситуации, запрещающие высадку безбилетных детей из транспорта
15 июня 2020 15:44  [291] "Ситикард" объяснил огромные очереди в офисах компании 15 июня
15 июня 2020 14:46  [141] Депутаты комитета ЗС НО одобрили субсидии перевозчикам, терпящим убытки от пандемии
15 июня 2020 14:08  [680] Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона
15 июня 2020 13:18  [756] Число смертельных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области
15 июня 2020 12:47  [305] Ремонт трассы от Большой Ельни до Афонина планируют завершить к концу лета
15 июня 2020 12:23  [7640] Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап снятия ограничений
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

15 июня 2020 19:00  [142] Общество

Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап снятия ограничений

На 15 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,72. Для перехода на второй этап снятия ограничений нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому правительство будет оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели.

Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах

Еще 209 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Общее число заболевших достигло 14 204 человек.

Число смертельных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области

Еще пять летальных исходов от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. По данным на 15 июня в Нижегородской области - 173 смертельных случая.

Глеб Никитин внес ряд доп.инициатив в общенациональный план восстановления экономики

Дополнения касаются поддержки системообразующих предприятий, базовых отраслей экономики, занятости населения, банковского сектора и сферы образования.

От ясного неба к грозовым дождям: нижегородцам предстоит пережить непростую неделю

Ежедневные перемены погоды - от жары до грозовых дождей, ожидаются в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе. Cо вторника начнет понижаться атмосферное давление.

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