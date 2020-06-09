Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап снятия ограничений

На 15 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,72. Для перехода на второй этап снятия ограничений нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому правительство будет оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели.

Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах

Еще 209 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Общее число заболевших достигло 14 204 человек.

Число смертельных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области

Еще пять летальных исходов от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. По данным на 15 июня в Нижегородской области - 173 смертельных случая.

Глеб Никитин внес ряд доп.инициатив в общенациональный план восстановления экономики

Дополнения касаются поддержки системообразующих предприятий, базовых отраслей экономики, занятости населения, банковского сектора и сферы образования.

От ясного неба к грозовым дождям: нижегородцам предстоит пережить непростую неделю

Ежедневные перемены погоды - от жары до грозовых дождей, ожидаются в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе. Cо вторника начнет понижаться атмосферное давление.