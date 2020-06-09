Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап снятия ограничений Общество

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап снятия ограничений.

Глава региона сказал, что на 15 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,72, что в настоящее время является самым низким показателем.

"Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас. Не посещая без необходимости места массового скопления людей, вы сможете защитить себя и своих близких", - предупредил губернатор.

Он сообщил также, что в ежедневной сводке заболеваемости по регионам России Нижегородская область опустилась с 4-го на 6-е место.

"Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели", - добавил глава региона.

Он напомнил, что в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и самоизоляция.

Ранее сообщалось, что сейчас в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Первый этап начал действовать с 19 мая.

Помимо этого, нижегородцам теперь не нужно регистрировать QR-коды для того, что бы выйти из дома. Также жителям региона теперь разрешается посещать пляжи, парки и скверы, а также музеи, зоопарки, библиотеки (за исключением читальных залов) и организации дополнительного образования.

В области возобновилось действие всех льготных проездных и отменяется обязательная изоляция для приезжих из России. Двухнедельный карантин необходим только тем, кто прибывает из-за рубежа.

Глеб Никитин сказал, что это не является вторым этапом снятия ограничений, но в регионе стабилизировалось количество новых случаев заражения коронавирусом и сейчас коэффициент распространения заболевания - меньше единицы.

Ранее Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".