Не имеющие компьютера нижегородцы смогут проголосовать за изменения в Конституцию онлайн в МФЦ Политика

Не имеющие домашнего компьютера или смартфона нижегородцы смогут проголосовать за изменения в Конституцию России дистанционно в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сделать это можно будет в любом МФЦ без предварительной записи на компьютерах общего доступа. Однако для этого до 14:00 21 июня нижегородцам необходимо подать заявку на голосование на портале госуслуг (для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись), а непосредственно с 25 по 30 июня уже прийти в МФЦ, чтобы проголосовать.

"Все меры предосторожности соблюдены. В течение дня проводится санобработка. Маску, если кто-то приходит без нее, в МФЦ предоставляют. 18-19 июня зарегистрированные на участие в электронном голосовании пользователи могут протестировать систему, ответив на вопрос, на что областному правительству необходимо направить больший объем средств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды": на благоустройство дворов или общественных пространств", - рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Напомним, по решению ЦИК РФ в двух субъектах Российской Федерации – Москве и Нижегородской области - голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате.

Дистанционное голосование состоится 25-30 июня 2020 года. Заявление для участия в нем можно подать через портал государственных услуг или специализированный портал для голосования: 2020og.ru с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

Избирательная комиссия Нижегородской области напоминает: если избиратель подал заявление на голосование в электронном виде, но по каким-то причинам не смог проголосовать в период с 25 по 30 июня, у него есть право прийти 1 июля на избирательный участок и проголосовать, используя бумажный бюллетень. При этом избирательная комиссия будет проводить проверку факта участия в электронном голосовании, чтобы исключить вероятность "двойного" голосования.