Банк "Открытие" предлагает военнослужащим новые условия кредитования Бизнес

Банк "Открытие" предлагает военнослужащим новые условия кредитования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитное учреждение объявило о снижении ставок по программам "Военная ипотека" и "Рефинансирование военной ипотеки". Теперь клиенты банка из числа участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) смогут взять ипотеку или рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке 7,6% годовых на срок до 25 лет.

Программа "Военная ипотека" позволяет военнослужащим-участникам НИС приобрести квартиры на вторичном, а также на первичном рынке по договору долевого участия в строящемся или построенном многоквартирном доме у застройщика, аккредитованного банком "Открытие". Первоначальный взнос в рамках программы составляет от 20% до 80% от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, или от стоимости приобретаемой квартиры.

Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредитования. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита не взимается. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.