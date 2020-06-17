Башни и стены Нижегородского кремля к 800-летию города отреставрируют за счет федерального бюджета Общество

Башни и стены Нижегородского кремля к 800-летию города отреставрируют за счет федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом сейчас известны источники финансирования по семи объектам Кремля, которые будут отреставрированы к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году. Всего в Кремле подлежит благоустройству и реставрации 23 объекта.

На реставрацию семи объектов, источник по которым уже определен, потребуется 1,6 млрд рублей. Это будут средства федерального и областного бюджетов.

В число проектов, на которые предусмотрены средства из федерального бюджета, вошли строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля, усиление склонов и благоустройство вдоль Кремлевского бульвара – на участке между Коромысловой и Тайницкой башен и на участке между Северной и Тайницкой башен, ремонт Ивановской и Зачатьевской башен. Также в рамках федерального финансирования пройдет комплекс работ по усилению склонов и ремонтно-реставрационным работам кремлевских стен и башен на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни, готовится к реализации первый этап реставрации боевого хода.

За счет средств областного бюджета завершается создание архитектурно-художественной подсветки прясел и башен кремля.

По 16 из 23 запланированным к реставрации объектам сейчас ведется поиск источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Благоустройство Нижегородского кремля проходит в рамках направления "#Символы800" инфраструктурной программы "#Город 800". Эта программа – центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"Развитие и благоустройство Нижегородского кремля – ключевой проект в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Эта величественная средневековая крепость одна из лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского кремля. Наша задача сделать Нижегородский кремль максимально комфортным для всех горожан и гостей города. Впервые за 200 лет можно будет пройти по всему периметру стен. Кроме того, кремль должен стать единым культурным центром и обрести новые смыслы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Инфраструктурная программа "Город 800" включает в себя также реставрацию 69 объектов культурного наследия и комплексное благоустройство 33 общественных пространств.

Напомним, что событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода будет представлен общественности в сентябре 2020 года. Город отмечает юбилей в 2021 году, главное торжество состоится в августе на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке.

Центральной частью подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода является инфраструктурная программа "Город 800". Большая часть территорий, включенных в программу, будет благоустроена к августу 2021 года.