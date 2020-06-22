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Общество

Нижегородские власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом

22 июня 2020 11:22  [801] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 219 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 15 774 человек. Вчера было зарегистрировано 15 555 инфицированных нижегородцев.

При этом 8 488 жителей региона, то есть 53,3% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели.

Около 5,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 14 человек находятся в обсерваторах.

Тесты на коронавирус, по данным на 22 июня, сдал 344 281 житель Нижегородской области, что составляет порядка 10 749 человек на 100 тысяч населения.

За минувшие сутки в регионе протестированы 4 780 человек. Охват тестированием населения за минувшую неделю составил 202,8 теста на 100 тысяч жителей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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