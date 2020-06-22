Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по коронавирусу Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число инфицированных и динамика по заболеваемости коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

По данным на 22 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 540 заболевших коронавирусом, это на 125 человек больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 560 человек, что на 64 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 255 заболевших, рост за сутки на 10), Ленинский (1 212, +20 человек), Сормовский (884, рост на 16 человек), Нижегородский (749, +1 заразившийся), Советский (759, +4), Московский (668, на 9 заболевших больше) и Приокский (453, +1 человек) районы.

Стоит обратить внимание на Автозаводский район, где за прошедшие сутки подтверждено 64 случая заболеваемости коронавирусной инфекции.

По данным на 22 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 15 774 человека, из них почти половина (7 540) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (932 человека, за сутки на 1 заболевший), Дзержинск (929, рост на 37 случаев), Борский (554 заболевших, 7 новых случаев), Кстовский (518, два новых случая заболевания), Кулебакский (426 человек, выявлено 7 случаев заболевания), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Семеновский (424, рост на 14 случаев), Богородский (416, один новый заболевший), Сергачский (247, ни одного заболевшего), Городецкий (217, ни одного заболевшего) и Балахнинский (215, ни одного заболевшего) районы.

Наибольший прирост по заболеваемости за сутки показал Дзержинск.

Между тем, в 35 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 22 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 15 774 человек, причем 219 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".