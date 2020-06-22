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Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи заявления на получение субсидии за апрель. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Нижегородской области.
В пресс-службе уточнили, что срок продлен до 1 июля включительно. Ранее этот срок подачи заявления за апрель истекал 1 июня.
Заявление в налоговую могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Заявление на субсидии они также могут направить и за май.
Подробная информация о порядке получения субсидии, ее выплаты, расчете, способах направления заявления на ее получение содержится в разделе "Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства" на сайте ФНС России.
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