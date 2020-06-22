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Бизнес

Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи заявления на получение субсидии

23 июня 2020 12:22  [142] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи заявления на получение субсидии за апрель. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Нижегородской области.

В пресс-службе уточнили, что срок продлен до 1 июля включительно. Ранее этот срок подачи заявления за апрель истекал 1 июня.

Заявление в налоговую могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Заявление на субсидии они также могут направить и за май.

Подробная информация о порядке получения субсидии, ее выплаты, расчете, способах направления заявления на ее получение содержится в разделе "Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства" на сайте ФНС России.

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