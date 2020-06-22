Что такое массив дерева?

Очень часто покупатели мебели слышат в магазинах выражения «массив дерева» или «натуральное дерево» и не всегда правильно представляют себе, что собой представляют данные материалы. В этой статье попробуем разобраться, что на самом деле означают эти формулировки, и каким может быть этот массив.

Знать это крайне важно, потому что из массива разных пород дерева изготавливается огромное количество мебели, например, в каталоге https://mebelmint.ru/ их насчитывается несколько сотен наименований. Данная информация станет полезной всем, кто планирует не только обновление мебели в квартире, но и замену межкомнатных дверей, приобретение напольных покрытий и иных деревянных изделий.

Что называют массивом

Уже из самого названия становится понятно, что массив дерева — это материал, полностью состоящий из натуральной древесины. В необработанном виде она может быть представлена брусом, досками, деревянным полотном, т.е. цельными кусками.

В этом и стоит главное отличие массива от материалов, изготовленных из древесных отходов — опилок, стружки и пр. (ДСП, МДФ, ДВП). Мебель и другие изделия из цельной древесины ценятся гораздо выше, обладают высоким качеством, экологически безопасны.

Виды массива

В деревообработке и мебельном производстве применяется 2 основных вида массива дерева: цельный и клееный.

Цельный привлекает своей уникальной природной текстурой и неповторимыми цветовыми оттенками, поэтому мебель из такого материала престижна, относится к премиум-классу, стоит дорого и дополняется изящной отделкой и фурнитурой.

Клееный массив изготавливается из отдельных небольших кусочков древесины, получаемых в процессе распила свежесрубленных деревьев. Их нецелесообразно пускать на опилки, но и сделать из них цельные бруски или доски невозможно. Также могут пригодиться доски с незначительными дефектами. Такие обрезки и служат материалом для производства клееного массива, который широко применяется в изготовлении мебели. Он состоит из нескольких соединенных между собой при помощи клея слоев древесины — ламелей.

Особенностью склейки слоев является последовательное чередование поперечного и продольного направлений волокон древесного полотна. Мебель из клееного массива, как правило, менее престижна, чем из цельного, но она все равно отличается более высокими качествами по сравнению с изделиями из МДФ или ДСП.

Использование современных клеевых составов и высокое качество деревообработки позволяют выпускать мебель из клееного массива, которая по своим потребительским качествам практически не уступает, а в некоторых случаях и превосходит модели из цельной древесины.

Отличия данных материалов сосредоточены в характере производственного процесса. А именно в том, что цельный массив требует строгого соблюдения всех технологических условий, и особенно — сушки. Именно от этого зависит качество конечной продукции. Если на данном этапе производства не выполнены все необходимые условия, то мебель после непродолжительной эксплуатации может начать растрескиваться и утратит свою привлекательность.

Таким образом, массив из дерева является одним из наиболее распространенных, прочных и экологически безопасных материалов для изготовления мебели. Наличие клея не является критичным фактором для ее качества и экологической безопасности, потому что его содержание минимально.

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