Нижегородские власти подготовят для "ВЭБ.РФ" концепцию комплексного развития транспортных систем Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские власти подготовят для государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" концепцию комплексного развития транспортных систем Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, об этом попросил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с губернатором региона Глебом Никитиным, где обсуждалась реализация инфраструктурных проектов в области, в частности, развитие новых территорий Нижнего Новгорода.

На совещании Глеб Никитин сказал, что сейчас в Нижнем Новгороде разработана и реализуется масштабная комплексная программа трансформации системы общественного транспорта. Программа предусматривает внедрение мультимодальной маршрутной сети, обновление подвижного состава городского общественного транспорта, модернизацию и расширение инфраструктуры наземного электротранспорта.

"За счет средств регионального бюджета уже началось обновление подвижного состава: в 2019 году приобретено 269 автобусов. На данные цели до 2026 года в областном бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей. Также в настоящее время реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого предусмотрено обновление наземного общественного пассажирского транспорта. Вместе с тем, это только первый шаг в рамках комплексной модернизации общественного транспорта", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул важность развития в Нижнем Новгороде внеуличных видов транспорта, в частности, метрополитена.

"Это вызвано необходимостью разгрузки магистральных улиц, насыщенных автомобильным транспортом. Есть планы по развитию метро до станции "Сенная", где действует канатная дорога и возможно создание крупного пересадочного узла, а также до станции "Варя" с выходом к железнодорожной ветке. Это позволило бы обеспечить приоритизацию электротранспорта и дало новый стимул развитию всей системы общественного транспорта", - пояснил Глеб Никитин.

В настоящее время между правительством области и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" организовано сотрудничество по разным направлениям развития транспортной системы Нижегородской агломерации, в том числе по развитию внеуличного транспорта.

"Сейчас в стране не так много проектов комплексного развития транспортных систем в городских агломерациях. Нижний Новгород - крупный и экономически развитый город. Считаю целесообразным доработать концепцию с учетом экономических факторов и вернуться к обсуждению этой темы", - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что "ВЭБ.РФ" и Нижегородская область в 2019 году подписали соглашение о развитии нижегородской транспортной инфраструктуры. Соглашение предусматривает совместную деятельность по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации; обновлению парков автобусов и трамваев с использованием лизингового механизма.