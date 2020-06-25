Новые летальные исходы от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Смерть трех жителей Нижегородской области от коронавируса зарегистрирована за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера в Нижегородской области также было зарегистрировано три смертельных случая от коронавируса, днем ранее подтверждено еще восемь. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что, таким образом, число летальных случаев в регионе на 29 июня достигло 229 человек. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Давид Мелик-Гусейнов ранее говорил, что наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 29 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 278 человек, причем 218 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.