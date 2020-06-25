Власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 218 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 278 человек. Вчера было зарегистрировано 222 новых случаев заболевания.

При этом по данным на 29 июня 2020 года, 62% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона, а это 10 714 человек, уже выздоровели.

Более 4,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек проходят лечение в больницах, семеро находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".