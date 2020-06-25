Сотрудник дзержинского ФКП им.Свердлова, укравший на заводе взрывчатку, получил четыре года колонии

Фото:
Сотрудника ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (Дзержинск), укравший на предприятии взрывчатку, приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Помимо кражи взрывчатки, сотрудник завода также обвинялся в продаже этого вещества.
Как пояснили в пресс-службе, обвиняемый, будучи слесарем-ремонтником предприятия, совершил кражу 168 грамм октогена (взрывчатое вещество, относится к группе взрывчатых веществ повышенной мощности), пересыпал в резиновую перчатку и спрятал на территории завода, откуда вынес в сентябре 2019 года и выкинул вместе с перчаткой в кусты.
В ноябре того же года правоохранители нашли эту перчатку со взрывчатым веществом.
Также в сентябре 2019 года слесарь украл другое взрывчатое вещество - гексоген массой 527 грамм. Его он в этот же день отвез домой на личном автомобиле, а потом продал жителю поселка Решетиха Володарского района.
Суд признал мужчину виновным в хищении, хранении и незаконном сбыте взрывчатых веществ (ст.221 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 12 тысяч рублей.
Напомним, что завод им.Свердлова известен взрывами, которые произошли на его территории в 2018 году. Тогда в здании цеха утилизации мин произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.
Сейчас дело по взрыву рассматривается в суде.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+