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Происшествия

Сотрудник дзержинского ФКП им.Свердлова, укравший на заводе взрывчатку, получил четыре года колонии

29 июня 2020 16:37  [98] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудника ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (Дзержинск), укравший на предприятии взрывчатку, приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Помимо кражи взрывчатки, сотрудник завода также обвинялся в продаже этого вещества.

Как пояснили в пресс-службе, обвиняемый, будучи слесарем-ремонтником предприятия, совершил кражу 168 грамм октогена (взрывчатое вещество, относится к группе взрывчатых веществ повышенной мощности), пересыпал в резиновую перчатку и спрятал на территории завода, откуда вынес в сентябре 2019 года и выкинул вместе с перчаткой в кусты.

В ноябре того же года правоохранители нашли эту перчатку со взрывчатым веществом.

Также в сентябре 2019 года слесарь украл другое взрывчатое вещество - гексоген массой 527 грамм. Его он в этот же день отвез домой на личном автомобиле, а потом продал жителю поселка Решетиха Володарского района.

Суд признал мужчину виновным в хищении, хранении и незаконном сбыте взрывчатых веществ (ст.221 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 12 тысяч рублей.

Напомним, что завод им.Свердлова известен взрывами, которые произошли на его территории в 2018 году. Тогда в здании цеха утилизации мин произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

Сейчас дело по взрыву рассматривается в суде.

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