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Политика

Суд считает, что заочно арестованная Елизавета Солонченко не продолжит преступную деятельность

30 июня 2020 11:12  [56] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд апелляционной инстанции рассмотрел иск об аресте экс-главы Нижнего Новгорода и бывшего заместителя председателя городской Думы Елизаветы Солонченко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Елизавета Солонченко была заочно арестована в конце мая по подозрению в получении взятки в размере почти 80 млн рублей. Сейчас экс-глава Нижнего Новгорода проживает в Англии, поэтому 28 мая она объявлена в международный розыск. Также в конце мая суд постановил заключить Елизавету Солонченко под стражу на два месяца после того, как ее экстрадируют в Россию, либо с момента ее задержания на территории РФ.

В настоящее время суд апелляционной инстанции, рассмотрев иск об аресте, исключил из описательной части указание на то, что заочно арестованная Елизавета Солонченко может продолжить заниматься преступной деятельностью.

В остальной части постановление оставлено без изменений.

Следователи полагают, что Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Сейчас известно о шести фактах взятничества на сумму 79,572 млн рублей.

После обнародования информации об аресте, Елизавета Солонченко прокомментировала ситуацию на своей странице в соцсети Facebook. Она говорит, что считает себя невиновной и будет доказывать это в судах.

Напомним, Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина. Спустя полгода она покинула этот пост, объяснив свое решение переходом города на одноглавую модель управления.

В конце февраля 2018 года Елизавета Солонченко становится заместителем председателя думы Нижнего Новгорода, а в конце декабря этого же года принимает решение досрочно сложить полномочия.

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