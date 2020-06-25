Власти рассказали о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 234 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 943 человек. Вчера было зарегистрировано 228 новых случаев заболевания.

Около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 232 человека находятся в обсерваторах.

При этом по данным на 2 июля 64,7% нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели еще 222 человека. На сегодня общее число нижегородцев, которые справились с болезнью, достигло 11 611 человек.

Как пояснили в пресс-службе, среди российских регионов, по состоянию на 2 июля, Нижегородская область входит в пятерку лидеров по числу выписанных за минувшие сутки пациентов.

В настоящее время тесты на коронавирус сдали 403 040 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,4% и составил 12 583 человека на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 5 583 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 200,9 теста на 100 тысяч населения.

На территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе. Кроме того, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводит лаборатория НПФ "Хеликс" в Москве.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".