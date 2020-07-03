Власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 5 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом общее число заболевших достигло 18 614 человек. При этом 12 272 нижегородца, т.е. около 66% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели. За последние сутки из больниц выписали еще 121 человека.

Около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 235 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 5 июля, в Нижегородской области 422 872 человека сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,5% и составил 13 203 человека на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 6 248 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 203,9 теста на 100 тысяч населения.

На территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".

Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе.

Исследование биоматериала жителей Нижегородской области также проводится в НПФ "Хеликс" (Москва) и ООО "Лаборатория Гемотест" (Люберцы, Московская область).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".