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Общество

Четыре московских б/у троллейбуса из первой партии доставлены в Нижний Новгород

07 июля 2020 14:37  [85] Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

Четыре московских бывших в употреблении троллейбуса из первой партии доставлены в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ).

Город получил троллейбусы следующих моделей: ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах.

"Все они на ходу, в хорошем состоянии. Машины отличаются синхронной электронной системой управления, они более экономичны и удобны. После их транспортировки и перед тем, как выпустить троллейбусы на линии, наши специалисты проводят пуско-наладочные работы", - сказал главный инженер троллейбусного депо №1 Михаил Астафьев.

Ранее сообщалось, что первую партию из 30 московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород за 1,96 млн рублей. Победителем электронного аукциона на право транспортировки троллейбусов стал нижегородский ИП Щелоков Н.Н. Он должен доставить все троллейбусы в Нижний Новгород автомобильным транспортом до 25 июля.

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте. Их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Троллейбусы будут распределены между всеми городскими депо в равных долях. Постепенный выпуск этого транспорта на линию начнется в сентябре.

Напомним, администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду помимо данной партии, еще 40 троллейбусов.

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