Нижегородский земельный совет одобрил 20 заявок для инвестпроектов Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании в режиме видеоконферецсвязи 8 июля одобрил 20 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Совет одобрил выделение участка под строительство детского сада в историческом центре Нижнего Новгорода. Площадь территории под детсад составляет 7,5 тысяч кв. м.

Еще одна заявка касалась строительства комплекса по производству прессованных профилей из алюминиевых сплавов на Бору. Инвестиции в создание комплекса составят 1,1 млрд рублей.

Также согласованы заявки администрации Кстовского района на участки под офис врачей общей практики в с.Шелокша и врачебную амбулаторию в д. Новоликеево.

Кроме того, в ходе заседания совет наделил статусом социального проект по строительству комплекса, который будет выпускать комплектующие для смартфонов и компьютеров. Этот комплекс расположится в Нижнем Новгороде и будет введен в эксплуатацию, предположительно, в 2021 году.