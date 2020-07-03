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Общество

Власти озвучили новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

09 июля 2020 12:10  [214] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 224 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 217 новых случаев заболевания. Сегодня – 9 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 465 человек.

По данным на 9 июля около 4,1 тысячи заразившихся COVID-19 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек пребывают в больницах, 236 человек находятся в обсерваторах.

При этом уже 13 516 жителей Нижегородской области, то есть около 69,4% от общего числа пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 433 человека.

Таким образом, число выписанных за минувшие сутки пациентов почти вдвое (193,3%) больше, чем заболевших.

В настоящее время в Нижегородской области 449 059 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,7% и составил 14 020 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 7 502 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 219,4 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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