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Политика

Институт Урбанистики Нижнего Новгорода ликвидируют

09 июля 2020 15:33  [118] Политика

Институт Урбанистики Нижнего Новгорода (АНО "Институт городской среды") ликвидируют. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила его руководитель Зоя Рюрикова.

Она рассказала, что с 1 августа больше не будет работать в Институте, т.к. организацию ликвидируют.

"Поскольку, создавали Институт мы с вами вместе, то и подумать, что делать с накопленным опытом, предлагаю вместе", - обратилась она к своим коллегам и единомышленникам.

Напомним, три АНО (по поддержке ТОС, соцпроектов, развитию исторических территорий и набережных) были созданы в Нижнем Новгороде в декабре 2018 года по инициативе экс-главы города Владимира Панова. Среди них и АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода" ("Институт урбанистики"). В рамках разработки концепций Институт проводил общественные обсуждения развития разных территорий города, привлекал градозащитников и активных жителей к сотрудничеству. Добавим, что Владимир Панов покинул пост главы города в мае этого года.

В числе проектов Института в этом году - аллея памяти Нестерова на Верхневолжской набережной, проект фонтана на Нижневолжской набережной; в прошлом году – благоустройство пляжной зоны затона на Оке в Ленинском районе, пляжа на Гребном канале и сквера на Черном пруду (проекты реализованы).

Институт находится в нижегородском Доме архитектора на Верхневолжской набережной. 

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