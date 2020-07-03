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Общество

Нижегородское МЧС приступило к эвакуации домашних животных и ценностей из пострадавшего от взрыва дома

11 июля 2020 13:49  [70] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородское МЧС приступило к эвакуации домашних животных и материальных ценностей из пострадавшего от взрыва дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как рассказал заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Илья Шаров, вся информация об эвакуации имущества фиксируется в оперативном штабе.

Помимо привычных всем домашних животных, таких как кошки и собаки, из дома были эвакуированы необычные экземпляры, например, змея.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Позднее нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома №17 по ул.Краснодонцев.

Ранее сообщалось, что один из двух госпитализированных после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области по факту взрыва возбудило уголовное дело.

 

 

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