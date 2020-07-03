Очаг АЧС ликвидирован в Княгининском районе Общество

Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) ликвидирован в Княгининском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Напомним, на прошлой неделе очаги АЧС были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах. Сам вирус был выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы – в частном подворье, где было 13 свиней.

Сейчас мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в Княгининском районе завершены полностью. Для этого было сожжено 211 голов свиней, принадлежащих населению, также проведена вынужденная дезинфекция подворий.

Продолжают работать 4 ветеринарно-полицейских поста.

На 13 июля запланирован подворный обход всех личных подсобных хозяйств, с целью выявления домашних свиней, не попавших под процедуру отчуждения.

Помимо этого, новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Бутурлинском районе (у кабана, добытого на территории ООО НО "Красная пустынь").

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.