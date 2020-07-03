Нижегородцев вновь предупреждают об аномальной жаре Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС вновь предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Нижегородской области жара достигнет +36º.

Именно жаркая погода и может стать причиной чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением количества природных пожаров и распространением огня на населенные пункты.

Напомним, что погода всей предстоящей недели будет для жителей Нижнего Новгорода аномально жаркой, но сопровождаться ливнями.

В понедельник МЧС предупреждало о грозовых дождях с градом. Позже пользователи соцсетей публиковали фотографии выпавшего града размером с куриное яйцо. Множество домов остались без электричества, насчитывается несколько сломанных деревьев и поврежденных крыш домов.

Однако, по информации синоптиков, за таким дождливым понедельником должна была последовать аномальная жара, которая тоже может стать причиной чрезвычайных ситуаций.