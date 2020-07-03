МЧС предупреждает нижегородцев об аномальной жаре после дождливого понедельника

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Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 14-15 июля в Нижегородской области.
Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, в указанные дни ожидается аномально жаркая погода - воздух прогреется до +34º.
Именно жаркая погода и может стать причиной чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением количества природных пожаров и распространением огня на населенные пункты.
Ранее нижегородское МЧС предупреждало о надвигающихся сегодня на Нижний Новгород ливнях, которые будут сопровождать грозы и, возможно, град. При этом поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.
Напомним, что синоптики назвали погоду предстоящей недели "контрастной". Она принесет в Нижний Новгород как жару, так и +17° с дождями и грозами.
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