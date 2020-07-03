Выкуп свиней у фермеров в Ардатовском районе начнется 15 июля Общество

Выкуп свиней у фермеров в Ардатовском районе начнется сегодня, 15 июля 2020 года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В период с 15 по 17 запланированы не только выкуп, но и вынужденная дезинфекция подворий. Всего на территории Ардатовского района, по официальным данным, числится 240 голов домашних свиней.

Будут развернуты ветеринарно-полицейские посты, их цель – пресечь несанкционированный вывоз свинины и продукции свиноводства.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в районе вступают в основную стадию.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.

Накануне сообщалось, что очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) был ликвидирован в Княгининском районе. На прошлой неделе очаги АЧС были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах. Сам вирус был выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы – в частном подворье, где было 13 свиней.